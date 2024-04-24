التربية: ادراج 1520 حالة إنسانية بمنحة صندوق الدعم التربوي

2024-04-24 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، ادراج 1520 حالة إنسانية في منحة صندوق الدعم التربوي لشهر نيسان الجاري.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم ادراج 1520 حالة إنسانية مختلفة ضمن منحة صندوق الدعم التربوي لشهر نيسان الجاري، بعد تصويت أعضاء الصندوق برئاسة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على صرفها لمستحقيها من موظفي الوزارة خلال الاجتماع الدوري المنعقد، اليوم".

واضاف، ان "الفئات المشمولة بالاستحقاق والتي بلغت (1495)عملية جراحية و(29) حالة صحية استثنائية وخمس حالات إبداع و(8) حالات للسرقة و(19) تربويا مُقبلا على الزواج، بعد استلام المعاملات من مختلف المديريات العامة للتربية وانجازها في وقت قياسي".

واشار الى ان "الوزارة، مستمرة في دعم ومساندة الحالات المرضية والاجتماعية كجزء أساسي من كفالة الموظف".



