الإعمار: دعم حكومي كبير لإزالة جميع التعارضات أمام المشاريع

2024-04-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، وجود دعم حكومي كبير لإزالة جميع التعارضات أمام المشاريع، فيما أشارت إلى أنها اعتمدت مؤخراً إجراءات لسحب العمل من الشركات المتلكئة.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "موضوع تلكؤ المشاريع خلال الفترة الماضية حدث لأسباب عديدة، منها عدم إطلاق الموازنات والتخصيصات المالية وعدم اختيار شركات رصينة".وأضاف الصفار، أن "الوزارة اجتمعت مع الشركات المتلكئة لمعرفة الأسباب، فإن كانت خارج إرادة الشركة لوجود بعض التعارضات مثلا التي تخص إعمال جهات قطاعية أخرى، فيتم التوجه لحلها مع الجهات المعنية وهنالك دعم حكومي كبير ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء لحل جميع الإشكالات والتعارضات".وأوضح، أنه " بالمقابل إذا تأكد أن السبب من الشركة نفسها فيتم توجيه إنذار لها وبعدها يتم سحب العمل في حال الاستمرار بالتعطيل وهو إجراء لم يطبق سابقا بشكل مستمر لكن في عهد الحكومة الحالي فهو سارٍ وفعال ومستمر".