التربية تعلن إدراج أكثر من ألف حالة إنسانية في منحة صندوق الدعم التربوي لشهر نيسان

2024-04-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إدراج أكثر من ألف حالة إنسانية في منحة صندوق الدعم التربوي لشهر نيسان الجاري.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أدرجت (1520) حالة إنسانية مختلفة ضمن منحة صندوق الدعم التربوي لشهر نيسان الجاري بعد تصويت أعضاء الصندوق برئاسة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على صرفها لمستحقيها من موظفي الوزارة خلال الاجتماع الدوري المنعقد اليوم".وقدم المكتب الإعلامي تقريراً مفصلاً- بحسب البيان- عن "الفئات المشمولة بالاستحقاق والتي بلغت (1459) عملية جراحية و(29) حالة صحية استثنائية وخمس حالات إبداع و(8) حالات للسرقة و(19) تربويا مُقبلا على الزواج بعد استلام المعاملات من مختلف المديريات العامة للتربية وإنجازها في وقت قياسي"، مؤكداً، "استمرار الوزارة في دعم ومساندة الحالات المرضية والاجتماعية كجزء أساسي لا يتجزأ من كفالة الموظف".