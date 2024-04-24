رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار

2024-04-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارته إلى محافظة الأنبار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اختتم زيارته إلى محافظة الأنبار، التي تضمنت:إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق وتسليم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة.زيارة محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات.زيارة ميدانية إلى مستشفى الرمادي التعليمي، والاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله.لقاء المرضى الراقدين وذويهم والاستماع لانطباعاتهم عن الخدمات الصحية.الإعلان عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عنة بكلفة 101 مليار دينار، وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار.توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.التوجيه بحسم المتعلقات الخاصة بتنفيذ مشروع ماء مدينة الرحالية.المتابعة الميدانية للأعمال التنفيذية الجارية في مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار.زيارة ميدانية إلى مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج.الاجتماع بأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية.استقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار.الاجتماع بالقيادات الأمنية في محافظة الأنبار.لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار.القيام بجولة في إحدى أسواق الرمادي ولقاء جمع من أبناء المدينة.