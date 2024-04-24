وزير الخارجية يؤكد على أهمية تحقيق التعاون بين الدول العربية وتعزيز العمل المشترك

2024-04-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على أهمية تحقيق التعاون بين الدول العربية وتعزيز العمل المشترك.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 بالسفراء العرب المعتمدين في لاهاي".وأضافت، أن "حسين قدم- خلال اللقاء- شرحاً موجزاً عن سياسة العراق الخارجية والتحديات التي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة"، مؤكداً على "اهمية تحقيق التعاون بين الدول العربية من أجل تعزيز العمل المشترك".وشدد على، "ضرورة دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة ومنها دعم فلسطين في الجانب القانوني من خلال المحاكم الدولية المتواجدة في مدينة لاهاي".