رئيس الوزراء: العشائر لها دور مهم في إسناد الدولة والحكومة المحلية

2024-04-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العشائر لها دور مهم في إسناد الدولة والحكومة المحلية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، وذلك خلال زيارته التي أجراها للمحافظة صباح هذا اليوم".وأكد السوداني، أن "العشائر لها دور مهم في إسناد الدولة والحكومة المحلية، وأنها طوال تاريخ العراق كانت معبرة عن الانتماء للدولة ومساهمة في بنائها، وقدمت خيرة أبنائها في سبيل العراق والدفاع عن أمنه وسيادته"، مشيداً بـ"الوقفة الكبيرة لأبناء عشائر الأنبار وباقي المحافظات خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية".وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الدور المهم للعشيرة في إسناد الحكومة لتنفيذ خططها وبرامجها، مشددا على "ضرورة أن يسند أبناء العشائر الحكومة المحلية في جميع المحافظات؛ من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع، مؤكداً أهمية موقع المحافظ في الجهاز التنفيذي للحكومة، حيث يمثل الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية".