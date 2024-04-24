2024-04-24 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

لا يبدو التفاؤل منطقياً بشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد، بل أنها تضع العراق أمام تحديات حقيقية فيما يتعلق بالتعامل مع حزب “العمال الكردستاني” المتحالف أصلاً مع قوى سياسية نافذة في الوضع السياسي العراقي، وكذلك مع جهات كردية عراقية وإقليمية، خصوصاً وأن كل ما ذكره أردوغان من علاقة طيبة مع بلاد الرافدين […]

ظهرت المقالة تفاهم بغداد ـ أنقرة: لا تنفيذ دون تحييد العمال الكردستاني أولاً على Eishan.