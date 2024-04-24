غاز الجنوب يحسم لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة قبل انتهائه بدورين

2024-04-24 22:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم فريق غاز الجنوب لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، مساء اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على منافسه أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل.

وانتهت المباراة لصالح غاز الجنوب بنتيجة، 27-25، و25-23، و25-19، وبهذا الفوز توج غاز الجنوب بطلاً لدوري الطائرة الممتاز رغم وجود دورين متبقيين وبغض النظر عن نتائجها.

كما حقق فريق البحري ضمن المنافسات اليوم فوزاً مستحقاً على فريق مصافي الشمال بثلاثة أشواط دون رد، 17-25، و13-25، و19-25.

وتستضيف قاعة البيشمرگة بمحافظة السليمانية منافسات التجمع الأخير للدوري الممتاز للكرة الطائرة الذي انطلق الاثنين الماضي.