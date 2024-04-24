منتخبنا الأولمبي يواصل تحضيراته لمواجهة فيتنام

2024-04-24 22:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعواصل المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته الفنيّة في مجمعِ الإرسال بالدوحة استعداداً لمُواجهةِ نظيره الفيتنامي التي تقام يوم الجمعة المقبل في الساعةِ الثامنة والنصف ليلا ضمن الدور ربع النهائي لمنافساتِ آسيا المؤهلة الى اولمبياد باريس.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التدريبات جرت بحضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية خليل ياسين".وأضاف البيان، أن "الوحدةُ التدريبيّة شملت على حالاتِ اللعب المُختلفة وتمركز اللاعبين، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحٍ عالية واندفاعٍ كبير".