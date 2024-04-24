الديمقراطي يجدد التزامه بمقاطعة انتخابات برلمان كوردستان حتى تلبية ملاحظاته

2024-04-24 22:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

وجاء في تصريحات للمتحدث باسم الحزب محمود محمد خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الخمسين لقصف مدينة قلعة دزة، أن الديمقراطي الكوردستاني يؤكد التزامه بموقفه بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق شعب كوردستان.

وأوضح "نحن لم نوافق على آلية إجراء الانتخابات والقانون الموضوع لإجرائها، كما رفضنا إلغاء كوتا المكونات لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الكوردستاني لذا اتخذنا موقفنا بعدم المشاركة، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإننا ثابتون على موقفنا"، مشدداً على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية.