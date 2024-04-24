اجتماع أمني رفيع يناقش الخطط الأمنية وتأمين مستلزمات الإستعداد القتالي

2024-04-24 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اجتماعا أمنيا لتقييم وتحديث الخطط الأمنية.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي عقدا اجتماعا امنيا في مقر قيادة العمليات المشتركة بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية و عدد من القادة الامنيين والأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة" .وأضاف، أنه " تم التركيز في هذا الاجتماع على اهم القضايا والتحديات الأمنية مثلما تم بحث الخطط الأمنية وبناء القدرات وتامين مستلزمات الاستعداد القتالي لمواجهة العناصر الإرهابية المنهزمة وحماية المواقع الحيوية ذات الصلة بالمصالح الاقتصادية العليا في البلاد وضرورة ان يتواجد القادة والامرون على راس قطعاتهم وتامين وحماية الحدود الفاصلة بين القواطع وتضييق الخناق على العناصر الارهابية وابقاء وديمومة حالة التفوق الامني قائمة فوق التراب الوطني".وتابع، "كما ناقش المجتمعون تقييم وتحديث الخطط الامنية الخاصة بالمناطق ذات الاهتمام المشترك ما بين القطعات وقوات حرس الإقليم عبر التنسيق العالي وتفعيل اللجان المشتركة ومسك وحماية مناطق الاهتمام المشترك وادامة العمليات التعرضية ، وفي نهاية الاجتماع تم اقراطر عدد من التوصيات مقرونة بتحديد المسؤوليات والتوقيتات المحددة لاكمالها".