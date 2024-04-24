تنس العراق ينتصر على الأردن بغرب آسيا

2024-04-24 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز لاعب المنتخب العراقي احمد محي على منافسه الأردني، كما حقق لاعب العراق حسن علي حاتم الفوز على منافسه الأردني، في بطولة غرب آسيا للتنس للفئة 12 سنة التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.

وفي منافسات الزوجي، فاز اللاعبان العراقيان حسن علي وفيصل طلال، بمباراة الزوجي على المنتخب الأردني، لتصبح النتيجة النهائية لصالح العراق 3-0.

وكان اللاعب العراقي فيصل طلال، قد خسر أمس في أولى مواجهاته أمام اللاعب الإيراني، بينما فاز اللاعب حسن علي حاتم على منافسه الإيراني، في حين خسر زوجي منتخب العراق أمام زوجي منتخب إيران لتكون النتيجة النهائية 2-1 لصالح المنتخب الإيراني.

وغادر وفد المنتخب العراقي للتنس، الأحد الماضي، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا للفئة 12 سنة، خلال الفترة الممتدة من 23-28 من شهر نيسان الجاري.

ويتألف المنتخب العراقي من اللاعبين حسن علي حاتم، وفيصل طلال بدر، وأحمد محيي عذاب، بقيادة المدرب محمد فيصل.