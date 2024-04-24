لابورتا نجح في إقناعه.. تشافي يقرر الاستمرار بتدريب برشلونة

2024-04-24 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نجاح إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، في إقناع تشافي هيرنانديز بالعدول عن قراره والاستمرار مع الفريق حتى صيف 2025.

وكان تشافي قد أعلن منذ 3 أشهر، بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، رغم أن عقده يمتد لموسم إضافي، إلا أنه برر بذلك بأنه "الخيار الأفضل لمستقبل النادي".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مصادر داخل نادي برشلونة أن تشافي سيواصل مهمته على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2025.

وجاء ذلك عقب اجتماع خاص عقدته أدارة النادي الكاتالوني مع المدرب تشافي.