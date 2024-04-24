وزير التجارة: إنجاز ملفي العرض الأولي للسلع والخدمات ضمن ملفات الانضمام للتجارة العالمية

2024-04-24 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التجارة رئيس اللجنة الوطنية المعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية أثير داود سلمان الغريري، إنجاز ملفي العرض الأولي للسلع والخدمات ضمن ملفات الانضمام للمنظمة.وقال الغريري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم استكمال إنجاز ملفي العروض الأولية للسلع والخدمات وتقديمهما رسميا إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية عبر القنوات الرسمية "، مؤكدا أن "هذه الخطوة المهمة تأتي في سياق جهود الحكومة العراقية وبرنامجها ‏الرامي إلى تعزيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة والذي يعكس التزامها بضمان الاندماج الاقتصادي العالمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية" .وتابع الوزير إن "اللجنة الوطنية واللجان الفنية المنبثقة عنها وفريق الانضمام في الوزارة استطاع خلال مدة وجيزة استكمال تلك الملفات وتقديمها إلى المنظمة تمهيداً لعقد الاجتماع الثالث للفريق العامل الخاص بالعراق خلال العام الجاري بعد مرور 16 عاما من تاريخ الاجتماع الثاني للفريق في عام 2008" .وأشار الغريري إلى "ترحيب منظمة التجارة العالمية WTO والاوساط الدولية بعودة العراق إلى طاولة المفاوضات لا سيما وأنه من الاقتصاديات العربية المهمة التي لا تزال خارج المنظمة حيث وصفت هذا التقدم على صعيد ملف الانضمام بكونه من أكثر الملفات نشاطا بين الدول العربية والمراقبة ".وبين الوزير الغريري إن "ملفي العرض الأولي للسلع والخدمات التي تم تقديمهما تضمن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعكس التنوع والقدرة التنافسية للإقتصاد العراقي والتفاوض عليها "، مبينا أن "العمل يجري على تهيئة الفريق التفاوض العراقي وبناء القدرات التفاوضية للفريق لغرض المباشرة بعقد الجولات التفاوضية مع الدول الأعضاء في المنظمة بغية حصول العراق على العضوية في المنظمة" .وذكر الوزير ، ان "دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ومن خلال قنوات التعامل الرسمية مع المنظمة تعكف على إنجاز كافة متطلبات الانضمام بغية حصول العراق على العضوية في المنظمة وتعزز من اندماج العراق في النظام التجاري متعدد الأطراف" .ومن الجدير بالذكر ان منظمة التجارة العالمية WTO قد أصدرت التقرير السنوي الخاص بانضمام الدول المراقبة وقد اشادت بالجهود التي تقودها وزارة التجارة من خلال تراسها للجنة الوطنية والتي اعتبرت تفعيل عملية انضمام العراق إلى المنظمة خطوة مهمة بالنسبة للمنظمة والتي حظيت بالترحيب والإشادة من قبل الدول الأعضاء وان العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي أصبحت عملية انضمامها ناشطة وقطعت مراحل متقدمة من بين الدول العربية التي تحمل صفة عضو مراقب .