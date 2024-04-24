2024-04-24 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اجتماعا أمنيا لتقييم وتحديث الخطط الأمنية. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته “إيشان”، أن ” رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول […]

ظهرت المقالة بيان رسمي: الجيش يناقش “استعداد قتال الإرهابيين” وحماية تراب الوطن أولاً على Eishan.