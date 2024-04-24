2024-04-24 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد المذكرة الرباعية التي عقدتها بغداد مؤخراً مع أنقرة والإمارات وقطر، للمضي بوضع المخطط النهائي لطريق التنمية، المشروع الاقتصادي العملاق، تتبع “إيشان” الجدية الحكومية والإقليمية، للمضي بهذا الطريق الذي قد يغير خارطة العالم التجارية، ويربط ميناء الفاو في البصرة، بقلب أوروبا. وتحاول منصة “إيشان”، خلال هذا التقرير، تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا […]

ظهرت المقالة “ربط الفاو بلندن”.. طريق التنمية: حلم إبليس بالجنة هل يتحقق؟ أولاً على Eishan.