2024-04-24 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، أن عددا من اعضاء مجلس المحافظة قدموا طعنا على بيان الرأي لمجلس شورى الدولة حول اعادة مثنى التميمي محافظا لديالى لتصريف الاعمال.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بيان الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة حول عودة محافظ ديالى السابق عضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي الى منصب محافظ ديالى لتصريف الاعمال غير ملزم حسب التعديل الاخير لقانون مجلس شورى الدولة المنشور بجريدة الوقائع العراقية".

واضاف، انه "في حالة طعن واحد او اكثر من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين يحول بيان الرأي الى مرافعة تستغرق عدة اسابيع وقابلة للطعن والاستئناف والتمييز لعدة اشهر"، لافتا الى انه "حسب المعلومات الأكيدة تم تقديم الطعن من قبل عدة اعضاء من مجلس المحافظة على بيان الراي هذا اليوم وقبل نهاية الدوام الرسمي".

واشار الى انه "لايستطيع محافظ ديالى وكالة (كريم علي اغا) الانفكاك وعمل مباشرة للمحافظ السابق دون الرجوع للدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء".

وعاد مثنى التميمي لتسيير الامور اليومية لمحافظة ديالى كمحافظ منذ مارس 2024، بعد انفكاكه وادائه القسم القانوني كعضو في مجلس المحافظة الجديد، وذلك بعد كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شوى الدولة تساءل فيه عن السند القانوني لانفكاك التميمي ووجوب استمراره ونوابه في تسيير امور المحافظة لحين انتخاب محافظ جديد.

ولا تزال محافظة ديالى عصية على الحل، بفعل الخلافات السياسية اخرها وصول تهديدات لاعضاء مجلس المحافظة من الكتل السنية لغرض التصويت على مرشح معين لمنصب المحافظة، قبل ان توقع الكتل السنية على تعهد فيما بينها برفض حضور اي جلسة الا بانتخاب محافظ من المكون السني.



