المندلاوي يعلن تسلم مقترح قانون (عطلة عيد الغدير)

2024-04-24 23:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، تسلمه مقترح قانون (عطلة عيد الغدير).وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أعلن استلام مقترح قانون ( عطلة عيد الغدير ) من قبل النائب برهان المعموري ووجه بإحالته إلى اللجنة القانونية يوم السبت المقبل للمضي بإجراءات تشريعه".