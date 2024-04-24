وزير الداخلية يوجه بدعم عمل مديرية مكافحة المخدرات

2024-04-24 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أهمية تكثيف الجهود في عمليات ملاحقة تجار المخدرات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، للاستماع الى الإيجاز الشهري لهذه المديرية في بغداد والمحافظات، بحضور عدد من القادة والضباط".ووجه الوزير، " بدعم عمل مديرية مكافحة المخدرات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تكثيف الجهود في عمليات ملاحقة تجار المخدرات واستخدام التقنية الحديثة لمكافحة هذه الجريمة".وناقش المجتمعون، بحسب البيان، أيضاً "عدداً من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل في هذه المديرية بما يحقق نجاح الخطط المرسومة في مجال القضاء على هذه الآفة".