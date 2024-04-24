ميسان تشرع بإنشاء أكاديمية رياضية متكاملة

2024-04-24 23:54:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلن رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير عبد الحسن، الشروع في انشاء اكاديمية رياضية متكاملة لدعم الفئات العمرية .وقال عبد الحسن في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) اننا "ماضون في دعم الفئات العمرية المختلفة في جميع المجالات الرياضية والشبابية لتكوين جيل رياضي يستطيع رفع اسم البلاد في المحافل الدولية ".واضاف، أن "هناك توجه جاد من الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي في استكمال المشاريع الرياضية في جميع الوحدات الإدارية في ميسان، فضلا عن وجود نية لبناء أكاديمية رياضية متخصصة في تطوير الرياضة يشرف عليها جهاز فني اجنبي ومحلي لرفد الفرق الرياضية في المحافظة بطاقات فنية متطورة تستطيع جلب الأوسمة والالقاب لمحافظ ميسان وتستقطب الشباب نحو التوجه الصحيح والابتعاد عن الأنشطة غير القانونية والمخالفة للأعراف".