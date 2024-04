اختفاء ضابط متقاعد في طريق عودته الى الناصرية قادما من البصرة

2024-04-25 00:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن اختفاء ضابطا متقاعد اثناء عودته الى مدينة الناصرية من البصرة عبر مدينة الجبايش. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الضابط برتبة عميد متقاعد حيث تم العثور على عجلته في المنطقة الواقعة بين مدينتي الجبايش وقضاء “المدينة” فضلا عن هواتفه النقالة....

