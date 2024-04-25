خلية الإعلام الأمني تنفي وجود اشتباكات مع داعش في الطارمية

2024-04-25 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت خلية الإعلام الأمني، وجود اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وداعش الإرهابي في منطقة الطارمية ببغداد.وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود ( اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب مع عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية ببغداد) إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، نؤكد على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة".