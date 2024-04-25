2024-04-25 00:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت رئاسة البرلمان، تسلمها مقترح قانون عطلة عيد الغدير، بعد مطالبات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يعلن استلام مقترح قانون ( عطلة عيد الغدير ) من قبل النائب برهان المعموري”. وحسب البيان، فإن المندلاوي وجّه “بإحالة مقترح القانون إلى اللجنة […]

ظهرت المقالة بعد مطالبة الصدر.. رئاسة البرلمان تتسلم مقترح قانون عطلة عيد الغدير أولاً على Eishan.