رئيس الجمهورية يتلقى دعوة للمشاركة بقمة المناخ في أذربيجان

2024-04-25 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وذكر بيان رئاسي، أنَّ "رئيس الجمهورية، تسلم رسالة خطية من نظيره الأذربيجاني، تضمنت دعوته للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP 29) التي تقام في العاصمة باكو خلال شهر تشرين الثاني المقبل"، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف".

وأعرب رشيد، بحسب البيان، عن "شكره وتقديره للدعوة، كما حمل السفير تحياته إلى الرئيس علييف، وتمنياته إلى الشعب الأذري بالمزيد من التطور والازدهار".

مؤكداً "ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات في ظل التغيرات المناخية ونتائجها على البيئة من ارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف الذي تعاني منه معظم دول العالم"، لافتاً إلى "أهمية متابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات السابقة وتفعيلها من أجل معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وإلزام الدول في تطبيق المعايير التي تضمن حماية البيئة من التلوث".

وأشار، إلى "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع حجم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والنقل الجوي والاستفادة من إمكانياتهما في تحقيق التنمية الشاملة".

من جانبه، أعرب ممدوف، عن "تقديره العالي لاهتمام رئيس الجمهورية بتطوير العلاقات وآليات التواصل والتنسيق بين العراق وأذربيجان"، مؤكداً "رغبة وحرص بلاده على توطيد روابط التعاون مع العراق في مختلف المجالات".