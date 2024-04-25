2024-04-25 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من محافظة الأنبار الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق، وبينما وجَّه بسرعة إنجاز الأعمال الجارية في محطة كهرباء الأنبار المركّبة، أعلن حزمة مشاريع صحيَّة وخدميَّة في أقضية المحافظة بالرمادي والفلوجة وكبيسة وعانة.

ووصل السوداني، صباح أمس الأربعاء، إلى محافظة الأنبار، ضمن سلسلة زياراته الميدانية التي يُجريها إلى المحافظات.

وأشرف رئيس الوزراء، في زيارته إلى سايلو المحافظة، على عملية تسلّم محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوّقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك، في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة.

وأعرب السوداني، خلال حفل بالمناسبة، عن اعتزازه بالتواجد في محافظة الأنبار، مؤكداً أنَّ دور الفلاح العراقي في تحقيق الأمن الغذائي، لا يقلّ أهمية عن دور العسكري في تحقيق الأمن والاستقرار في البلد. وبيّن أنَّ مجلس الوزراء حدّد سعر تسلّم الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم المقبل للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة.

ووجَّه السوداني، ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لتسلّم المحصول وصرف الأموال، كما أعلن التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل إلى البلد، حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30 %.

وقال رئيس الوزراء: "تمكّنا من توفير الأسمدة المنتجة محلياً، بعد افتتاح الخط الإنتاجي لأسمدة اليوريا وخط إنتاج سماد الداب في البصرة"، مبيناً أنه "لأول مرة يصل العراق للاكتفاء الذاتي من السماد للخطة الزراعية".

وأضاف أنَّ "اتفاق الإطار الستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه"، موضحاً أنه "وفق اتفاق الإطار الخاص بالمياه مع تركيا سنذهب نحو إقامة مشاريع السدود وتبطين الأنهر واستعمال الأنابيب؛ لتقليل الضائعات، لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة". وأكد أنَّ "الحكومة جادّة بالارتقاء بالواقع الزراعي الذي يمثل مهنة لنحو 75 % من سكان العراق".

وبيَّن السوداني، "حوّلنا التخصيصات المالية لوزارة التجارة، والحكومة ملتزمة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين"، لافتاً إلى أنَّ "وزارة التجارة ملتزمة بسرعة الصرف التي سنحرص على إجرائها بالشكل السليم". كما أجرى السوداني زيارةً إلى مشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات، وعقد اجتماعاً مع الشركة المنفذة، واطلع على تفاصيل وسير الأعمال التنفيذية الجارية التي وصلت إلى مراحل متقدمة بالعمل.

ووجَّه رئيس الوزراء "بسرعة الإنجاز على وفق المواصفات المطلوبة"، مشدداً على "عدم التعذر بأيِّ تأخير بعد أن وفرت الحكومة كلَّ مستلزمات الإنجاز للمحطة". وزار رئيس الوزراء مستشفى الرمادي التعليمي للاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله وتوسعته، موجِّهاً بتكثيف الجهود من أجل سرعة إكمال المشروع الذي يخدم عدداً كبيراً من أبناء المحافظة. كما وجَّه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مستشفى النسائية والأطفال في الفلوجة بسعة 200 سرير، ومستشفى سعة 100 سرير بقضاء الخالدية، وذلك ضمن خطة الوزارة والاتفاق العراقي- الصيني. وأعلن رئيس الوزراء مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عانة بكلفة 101 مليار دينار وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار.

كما أجرى السوداني زيارةً ميدانية إلى مشروع تنفيذ المجمع الحكومي الجديد الواقع غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار، واطلع على سير الأعمال الجارية، ونسب الإنجاز، ووجّه بالإسراع في التنفيذ، وعدم الإخلال بالمواصفات اللازمة المثبتة في العقد.

وزار مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج، الذي يعد من المشاريع المتلكئة، إذ تعرّض للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتُجرى حالياً عمليات إعادة إعماره وإكمال تشييده، كما تجوّل في إحدى أسواق الرمادي والتقى جمعاً من أبناء المدينة.

ورأس رئيس الوزراء اجتماعاً في مبنى المحافظة، إذ تمّ استعراض خطط المحافظة وبرامجها الخدمية ومشاريع القطاعات الأخرى، وأبرز المشكلات والمعوّقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع، والتوجيه بمتابعتها، ومعالجتها بهدف الإسراع في إكمالها وفق السقوف الزمنية المقرّة.