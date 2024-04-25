الجهد الخدمي يواصل أعماله في عدد من الاحياء السكنية بالنجف الأشرف

2024-04-25 00:54:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانواصل فريق الجهد الهندسي والخدمي الحكومي وعلى مدى سبعة أيام بأعمال تطوير وتنظيف الأحياء السكنية الأشد اكتظاظاً بالسكان والمناطق غير المشمولة بخدمات البلدية كمرحلة أولى لتطوير البنى التحتية في محافظة النجف .وقال عضو فريق الجهد الخدمي و الهندسي الحكومي رئيس دائرة الإسناد في وزارة الدفاع الفريق حاتم المكصوصي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مجموعة الاستجابة السريعة لفريق الجهد الهندسي و الخدمي الحكومي و بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قامت بالتحرك الى مدينة النجف الأشرف فوراً و تنظيف الأحياء السكنية و رفع جميع التجاوزات الموجودة على الشوارع الرئيسة و الأملاك العامة و رفع الأنقاض من داخل الاحياء و خارجها و ترتيب المقتربات ".وأضاف، أن "الاعما بدأت منذ سبعة أيام في عدة مناطق منها اربع مناطق انجز العمل فيها ، و الان في المنطقة الخامسة التي هي منطقة الفاو"، مبينا ان "المنطقة تعاني من انقاضاً في منتصف حي سكني يؤثر على البيئة و يؤثر على المواطن، اضافة الى انه يوجد كثير من التجاوزات على الشوارع العامة".وتابع، أنه "سيتم مضاعفة الجهود لإكمال هذا الحي و نساعد بلدية النجف و نسلمهم ارضاً مفتوحة ومنظمة ومرتبة حتى تبقى المسؤولية الاخرى تقع على عاتقهم لغرض المحافظة على ديمومة هذه الأماكن"، مؤكدا "الاستمرار بهذه الاعمال من قبل الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع والابطال في الهندسة العسكرية بوزارة الداخلية و هيئة الحشد الشعبي و الشركات المنضوية تحت هذا الفريق ، وكل الجهود مستنفرة في محافظة النجف الاشرف".وأشأر إلى أن "مدينة أمير المؤمنين (عليه السلام) تستحق أن نظهر بأجمل المظاهر و لن نخرج من المحافظة الا ان ننجز كل الأماكن "، داعيا المواطن الى المحافظة على النظافة ".من جانبه، قال المشرف على أعمال الفريق في محافظة النجف الأشرف اللواء خضير كاظم جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الحملة التي دعا اليها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتقديم الدعم و الاسناد لمحافظة النجف مستمرة، حيث قام الفريق بالكثير من الاعمال في مناطق مختلفة ضمن المحافظة كمنطقة البراكية و حي الأنصار و منطقة الحي الصناعي و الشارع الرئيسي المؤدي الى مقبرة وادي السلام ، و الان في حب الفاو ".واضاف، أن "الأعمال تضمنت رفع انقاض بحجم ٧٣٠٠ متر مكعب و ردم مستنقعات و فتح ٤ شوارع رئيسة تتراوح اطوالها من ٦٠٠ الى ٧٠٠ متر وعرض ١٢ متر وفتح ٨ شوارع و تسويتها بطول ٤٥٠ الى ٥٠٠ متر وبعرض ٨ امتار".وتابع "كما انشأنا ٨ ساحات لايواء عجلات الزائرين "، لافتا الى ان "الحملة اشترك فيها هندسة وزارة الدفاع و هندسة وزارة الداخلية و هندسة هيئة الحشد الشعبي و شركات آشور و حمورابي ، بالاضافة الى آليات بلدية النجف".واوضح انه "بعد اكمال هذه المناطق سوف ننتقل الى اماكن اخرى ضمن حدود المحافظة لإظهارها بصورة جميلة لما لها من قدسية في قلوب العراقيين خاصة و العالم الإسلامي بشكل عام" .بدوره، ذكر مدير الجهد الخدمي و الهندسي في هيئة الحشد الشعبي حيدر علي عبد، أنه " حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باشرت قطعات الجهد الخدمي التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي مع اخوتهم في وزارتي الداخلية و الدفاع هذه الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء تحت شعار عراق أجمل ، في محافظة النجف الاشرف".وأضاف، أنه " وللمرة الثانية باشرنا يوم 4/14 في منطقة البراكية لرفع الانقاض و فتح الساحات و تعديل الشوارع وانتقلنا الى حي الانصار و حي المعلمين و حي الميلاد و وفي يوم 4/24 انتقلنا الى حي الفاو و حي الميلاد و العمل مستمر حسب توجيهات رئيس الوزراء " .