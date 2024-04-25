الشرطة العراقي يخسر أمام الحكمة اللبناني في "سوبر" لغرب آسيا لكرة السلة

2024-04-25 01:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض فريق الشرطة العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، لخسارة قاسية أمام فريق الحكمة اللبناني في "سوبر" غرب آسيا "WASL" بنتيجة 66-116 نقطة.

واستضاف نادي الحكمة اللبناني في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء نظيره الشرطة العراقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دوري "السوبر" لغرب آسيا لكرة السلة.

وبفوز الحكمة في هذه المباراة الفاصلة، تأهل ضمن ثمانية أندية للمنافسة على لقب البطولة التي تجمع أول ثلاثة أندية من غرب آسيا، وأول ثلاثة أندية من الخليج، إضافة إلى بطلي الهند وكازاخستان.

يذكر أن نادي الرياضي اللبناني وغورغان الإيراني يلعبان يوم غد الخميس في أول مباراة من سلسلة نهائي غرب آسيا.

وكان الحكمة اللبناني قد خسر في نصف نهائي غرب آسيا أمام الرياضي، فيما خسر الشرطة الذي يقوده المدرب اللبناني غسان سركيس أمام غورغان.