مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية

2024-04-25 01:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب مانشستر يونايتد الطاولة على رأس ضيفه شيفيلد يونايتد بالفوز (4-2) بعد التأخر في النتيجة مرتين، خلال مباراة مؤجلة من الجولة 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.وسجل ثنائية شيفيلد جايدين بوجيل وبريريتون دياز في الدقيقتين 35 و50، ليأتي الرد من الشياطين الحمر عن طريق هاري ماجواير، برونو فيرنانديز "ثنائية" وراسموس هويلوند (42، 61، 81 و85).بهذه النتيجة، ارتقى المان يونايتد للمركز السادس بوصوله للنقطة 53، فيما تجمد شيفيلد عند 16 نقطة في المرتبة الأخيرة.