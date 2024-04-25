2024-04-25 02:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، دعوة إلى عمليات بغداد بالسماح لساكني المناطق الزراعية بإدخال المواد الإنشائية. وأظهرت وثيقة وردت لـ “إيشان”، حملت مخاطبة الساعدي لقيادة عمليات بغداد: “نشيركم إلى قرار رئيس الوزراء في 6 نيسان 2023، بتسهيل إدخال المواد الإنشائية إلى الأراضي الزراعية والتي مضى على بنائها فترات طويلة واكتسبت الطابع الخدمي السكني”. […]

ظهرت المقالة نائب مخاطباً عمليات بغداد: اسمحوا بدخول مواد البناء للمناطق الزراعية أولاً على Eishan.