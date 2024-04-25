ريال مدريد يريد التخلص من سيبايوس

2024-04-25 07:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاعلنت صحيفة آس الإسبانية اهتمام نادي ميلان الايطالي بضم لاعب وسط ريال مدريد، داني سيبايوس، خاصةً مع تجديد النادي المدريدي للعقد مع اللاعب حتى عام 2027.ويبحث سيبايوس عن فرصة للعب بشكل أكبر بعد خروجه من حسابات المدرب أنشيلوتي هذا الموسم، مما يجعل انضمامه لميلان فرصة لاستعادة مستواه وبريقه السابق مع الفريق الإيطالي.ومن جهة أخرى، يفكر ريال مدريد في بيع اللاعب لتقليل النفقات بعد تعاقدهم مع كيليان مبابي، ولكن من المحتمل أن يكون الخيار الأمثل هو الإعارة لتسهيل انتقال سيبايوس إلى الفريق الايطالي.