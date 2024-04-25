قبل يومها الأخير... الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تلامس ال84 % من الهدف الكلي

2024-04-25 07:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الصحة أن حملتها للتطعيم ضد مرض الحصبة لامست ال84 % من الهدف الكلي فيما أكدت تطعيم (6,206,829) طفلا في عموم العراقوقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "الوزارة تواصل حملتها الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة والتي بدأت منذ 14 نيسان 2024 ولمدة عشرة أيام فعلية لطلبة المدارس ورياض الأطفال حيث بلغ عدد الملقحين لغاية اليوم التاسع حوالي (6,206,829) طفلا وبنسبة 83.9 ‎ % ‎ من الهدف الكلي في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وذلك لوقاية أبناء بلدنا والحفاظ على صحتهم من الإصابة بالمرض".وأكد البدر أن "جميع اللقاحات المستخدمة آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، مجددا دعوة وزير الصحة صالح الحسناوي لجميع الأهالي بالإقبال على تلقي اللقاحات خلال اليوم الأخير من الحملة التي استمرت عشرة أيام أخرها اليوم الخميس".