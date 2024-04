محافظ ذي قار وكالة يعلن عن بدء حملة خدمية في منطقتي كشمرة والصحفيين

2024-04-25 08:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار وكالة ماجد حميد العتابي عن بدء حملة خدمية واسعة شملت احياءً جديدة في مركز محافظة ذي قار وهي منطقتي كشمرة والصحفيين .وقال العتابي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه بعد مناشدات من سكان هاتين المنطقتين، تم التنسيق مع كوادر البلدية لإطلاق حملة...

