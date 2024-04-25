2024-04-25 08:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة عن أنَّ وزارة النفط أعدَّت خطة لإعلان جولة التراخيص السادسة لإنتاج الغاز بخمس رقع استكشافيَّة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة. وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث صحفي، إنَّ جولة التراخيص السادسة ستركز على مجال الغاز بحسب خطة وزارة النفط وتشمل خمس رقع في عدد من المحافظات عدا إقليم كردستان، لإنهاء استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. وأضاف الحيدري، أنَّ هناك حقلاً غازياً مهماً وهو حقل عكاز في الأنبار، سيشكل نقطة انطلاق لإنهاء استيراد الغاز، مشيراً إلى أنَّ وزارة النفط ذهبت باتجاه فتح العطاءات وإحالة الحقل لشركة أوكرانية وبالتالي تأمين وضع المحافظة بالإضافة إلى منح الأنبار بيئة اقتصادية جديدة، وبقية المحافظات. وأوضح النائب عن لجنة النفط والغاز أنَّ وزارة النفط أحالت عقد الغاز المحترق إلى شركة توتال، والشركة ستباشر خلال الأشهر المقبلة المشروع لإنهاء حرق الغاز وتوفير الغاز المصاحب، لافتاً إلى أنَّ حقل بن عمر يعد ضمن حزمة مشاريع وعقد شركة توتال الفرنسية لإنهاء حرق الغاز في البصرة أيضاً، في حين وصل الإنتاج المشترك لشركة غاز البصرة وشركة شل إلى 1200 مقمق برغم تأخر الشركة المستثمرة. وأضاف أنَّ حزمة المشاريع بتنفيذ شركة توتال تتضمن تحلية مياه البحر واستخدامها في الإنتاج النفطي وحقن الآبار.