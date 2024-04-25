"الأكبر منذ سنوات".. الداخلية تطلق عملية أمنية واسعة في البتاوين (صور)

2024-04-25 09:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، اطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس".

وأضاف البيان، ان "العملية شارك فيها المئات من ضباطها ومنتسبيها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات".



