اليوم.. أربع مواجهات بانطلاق الجولة 24 لدوري نجوم العراق

2024-04-25 09:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد والبصرة.

ويستضيف ملعب الزوراء عند الساعة 3:45 عصراً مباراة فريق الكهرباء وضيفه زاخو.

ويستضيف ملعب الميناء في الساعة 6 مساءً مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق الميناء وضيفه فريق نوروز .

وفي الساعة السادسة أيضاً يلتقي فريقا القوة الجوية مع ضيفه كربلاء على ملعب الشعب الدولي.

ويحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد مباراة فريق النفط مع ضيفه الشرطة عند الساعة 8:15 مساءً .

بينما تقرر تأجيل مباراة اربيل وضيفه الطلبة على ملعب فرانسو حريري المقررة اليوم الخميس، إلى وقت آخر لارتباط مجموعة من لاعبي الطلبة مع المنتخب الاولمبي الذي يشارك في نهائيات آسيا تحت 23 سنة .

وتمسك فريق الشرطة بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 23 برصيد 54 نقطة، يلاحقة القوة الجوية الذي تأجلت مبارياته لارتباط عدد من لاعبيه بالمنتخب الاولمبي برصيد 49 نقطة، بينما قفز الزوراء للمركز الثالث برصيد 40 نقطة، وجاء زاخو رابعاً برصيد 37 نقطة، ثم النفط خامساً برصيد 36 نقطة، وحل دهوك سادساً برصيد 35 نقطة.