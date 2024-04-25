2024-04-25 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انتعشت اسعار الذهب، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، لترتفع إلى 2313 دولارا للأونصة عند الافتتاح في الأسواق الآسيوية.

وانخفضت اسعار الذهب نحو 100 دولار للأونصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنه تلقى دعماً من القلق الذي يسود البورصات العالمية.

ويعد الذهب ملاذاً آمنا للاستثمار ويزداد الطلب عليه عندما يسود القلق الأسواق.

بدوره رأى محلل الأسواق المالية في FX Street، زواني ميهتا، أن بيانات النمو الأمريكي للربع الرابع التي ستصدر يوم الجمعة "سيكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب"، حيث سيرفع أي تباطؤ في الاقتصاد الأميركي إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

يدفع تباطؤ الاقتصاد الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، مما يوفر المزيد من الدعم لأسعار الذهب.



