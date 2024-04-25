صندوق الإسكان يعلن قبول أكثر من 11 ألف قرض عبر منصة أور

2024-04-25 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عدد المعاملات المقبولة إلكترونياً عبر منصة أور.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "صندوق الإسكان ومنذ افتتاح التقديم الإلكتروني في الثالث من شهر آذار الماضي ولغاية الرابع والعشرين من شهر نيسان الجاري قام بقبول (11200) معاملة إقراضية في بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان أن "ملاكات الصندوق تواصل عملها الدؤوب في تدقيق وقبول المعاملات الإقراضية خدمة للصالح العام وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على القروض"، لافتاً الى أن "الإجراءات تسير بانسيابية عالية ولا يوجد تلكؤ في عملية قبول المعاملات وإنجازها".

وأوضح أن "فتح قبول المعاملات عبر منصة أور الإلكترونية وفق الآلية الجديدة التي تم وضعها سابقاً وبتوجيه من وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني أسهمت في تسهيل إجراءات القبول وضمان حصول المستحقين للقروض"، مشيراً الى أنه "تم تخصيص المبالغ اللازمة لمنح القروض الى (11200) معاملة التي تم قبولها".

وأكد البيان أن "الصندوق سيقوم بفتح قبول معاملات إقراضية أخرى قريباً ضمن سياسته الإقراضية في شمول أكبر عدد من المواطنين".