دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم بانطلاق الجولة 24

2024-04-25 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب محافظتي بغداد والبصرة، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، اربع مواجهات لحساب الجولة 24 لدوري نجوم العراق بكرة القدم.

المباراة الاولى يستضيف فيها ملعب الزوراء عند الساعة 3:45 عصراً مباراة فريق الكهرباء وضيفه زاخو، فيما يستضيف ملعب الميناء في الساعة 6 مساءً مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق الميناء وضيفه فريق نوروز .

وفي الساعة السادسة أيضاً يلتقي فريقا القوة الجوية مع ضيفه كربلاء على ملعب الشعب الدولي، فيما يحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد مباراة فريق النفط مع ضيفه الشرطة عند الساعة 8:15 مساءً .

بينما تقرر تأجيل مباراة أربيل وضيفه الطلبة على ملعب فرانسو حريري المقررة اليوم الخميس، إلى وقت آخر لارتباط مجموعة من لاعبي الطلبة مع المنتخب الأولمبي الذي يشارك في نهائيات آسيا تحت 23 سنة .



