ضبط موظف يتسلم رشوة لتسوية دين بملياري دينار في الانبار.. فيديو

2024-04-25 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة الأنبار من الإيقاع لموظف في إحدى مديريَّات التنفيذ بالمُحافظة متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.

وقال إعلام الهيئة، في بيان ورد ت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى.

وأردف مكتب إعلام الهيئة، إنّ الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتّهم من الإيقاع بمُوظّفٍ في مُديريّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره (5,000,000) ملايين دينار من أصل (7,500,000) ملايين دينارٍ إلى وكيل الدائن،

وتابع المكتب إن المبلغ تمّ دفع بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريّة التنفيذ والبالغ قدره (1,950,000,000) مليار دينار .

ونوّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليّة وعرضه رفقة المُتّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات.