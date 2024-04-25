نينوى تعتزم إلغاء خطبة الجمعة "الموحدة"

2024-04-25 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة لجنة الأوقاف في مجلس محافظة نينوى سمية غانم الخابوري، يوم الخميس، عن مساع حثيثة تبذل "لإعطاء فسحة من الحرية" لخطباء الجوامع بالمحافظة في إلقاء خطب يوم الجمعة.

وأضافت الخابوري، لوكالة شفق نيوز، "ناقشنا مع المجمع الفقهي موضوع الخطبة الموحدة الذي انتفت الحاجة له بعد الاستقرار الأمني والفكري الذي تشهده المحافظة وانتهاء حقبة الفكر الظلامي"، مؤكدة ضرورة "إعطاء فسحة من الحرية للخطباء لاختيار خطبتهم مع وضع خطوط عريضة للسير عليها".

وتابعت الخابوري "عليه نطالب دائرة اوقاف نينوى بالغاء الخطبة الموحدة، وسنعمل على هذا الأمر من خلال لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في المجلس".

وكانت مساجد محافظة نينوى قد اعتمدت منذ تحرير الموصل من تنظيم داعش عام 2017 خطبة موحدة ليوم الجمعة في جميع المساجد، إذ تعمل دائرة اوقاف نينوى على إعداد الخطب وتوزيعها إسبوعياً على الخطباء.