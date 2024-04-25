2024-04-25 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، احباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في أحدى مديريّات التنفيذ في محافظة الأنبار. وأفادت الهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، بـ تأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى. وأضافت، أن الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره 5,000,000 ملايين دينار من أصل 7,500,000 ملايين دينارٍ إلى وكيل الدائن، مشيرةً الى أن المبلغ تمَّ دفع بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره 1,950,000,000 مليار دينار. ونوَّهت بـ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات.