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بالأرقام.. وزير الصحة يعلن أعداد المراجعين والراقدين بالمؤسسات الصحية للعام السابق

بالأرقام.. وزير الصحة يعلن أعداد المراجعين والراقدين بالمؤسسات الصحية للعام السابق
بالأرقام.. وزير الصحة يعلن أعداد المراجعين والراقدين بالمؤسسات الصحية للعام السابق
2024-04-25 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، عن أعداد المراجعين والراقدين في المؤسسات الصحية للعام السابق.

وقال الحسناوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية عام 2023 بلغ (71,043,304) والتي توزعت بواقع:

•  عدد مراجعي المستشفيات (33,247,569)

•  عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (30,974,684)

•  عدد مراجعي المراكز التخصصية (2,079,383)

•  عدد مراجعي العيادات الشعبية (4,018,995)

•  عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (578,737)

•  عدد مراجعي عيادات كبار السن (143,936)

وأضاف أن "عدد الراقدين في المستشفيات لعام 2023 بلغ (3,229,240)".

وذكر أن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية لعام 2022 بلغ (56,690,155) موزعين بواقع:

•  عدد مراجعي المستشفيات (26,202,827)

•  عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (25,790,645)

•  عدد مراجعي المراكز التخصصية (1,465,639)

•  عدد مراجعي العيادات الشعبية (2,664,528)

•  عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (486,509)

•  عدد مراجعي عيادات كبار السن (80,007)

وأكد أن "عدد الراقدين في المستشفيات خلال عام 2022 بلغ (2,416,939)".

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