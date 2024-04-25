بالأرقام.. وزير الصحة يعلن أعداد المراجعين والراقدين بالمؤسسات الصحية للعام السابق
بغداد – واع
كشف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، عن أعداد المراجعين والراقدين في المؤسسات الصحية للعام السابق.
وقال الحسناوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية عام 2023 بلغ (71,043,304) والتي توزعت بواقع:
• عدد مراجعي المستشفيات (33,247,569)
• عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (30,974,684)
• عدد مراجعي المراكز التخصصية (2,079,383)
• عدد مراجعي العيادات الشعبية (4,018,995)
• عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (578,737)
• عدد مراجعي عيادات كبار السن (143,936)
وأضاف أن "عدد الراقدين في المستشفيات لعام 2023 بلغ (3,229,240)".
وذكر أن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية لعام 2022 بلغ (56,690,155) موزعين بواقع:
• عدد مراجعي المستشفيات (26,202,827)
• عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (25,790,645)
• عدد مراجعي المراكز التخصصية (1,465,639)
• عدد مراجعي العيادات الشعبية (2,664,528)
• عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (486,509)
• عدد مراجعي عيادات كبار السن (80,007)
وأكد أن "عدد الراقدين في المستشفيات خلال عام 2022 بلغ (2,416,939)".