بالأرقام.. وزير الصحة يعلن أعداد المراجعين والراقدين بالمؤسسات الصحية للعام السابق

2024-04-25 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، عن أعداد المراجعين والراقدين في المؤسسات الصحية للعام السابق.

وقال الحسناوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية عام 2023 بلغ (71,043,304) والتي توزعت بواقع:

• عدد مراجعي المستشفيات (33,247,569)

• عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (30,974,684)

• عدد مراجعي المراكز التخصصية (2,079,383)

• عدد مراجعي العيادات الشعبية (4,018,995)

• عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (578,737)

• عدد مراجعي عيادات كبار السن (143,936)

وأضاف أن "عدد الراقدين في المستشفيات لعام 2023 بلغ (3,229,240)".

وذكر أن "عدد مراجعي المؤسسات الصحية لعام 2022 بلغ (56,690,155) موزعين بواقع:

• عدد مراجعي المستشفيات (26,202,827)

• عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية (25,790,645)

• عدد مراجعي المراكز التخصصية (1,465,639)

• عدد مراجعي العيادات الشعبية (2,664,528)

• عدد مراجعي عيادات التأمين الصحي (486,509)

• عدد مراجعي عيادات كبار السن (80,007)

وأكد أن "عدد الراقدين في المستشفيات خلال عام 2022 بلغ (2,416,939)".