2024-04-25 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير الداخلية يشرف بشكل ميداني على العملية الأمنية في منطقة البتاويين ببغداد ويشدد على تنفيذ خطتها بشكل دقيق

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أشاد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى التي شاركت في عملية أمنية واسعة في منطقة البتاويين ببغداد التي تستمر عدة أيام.

وأكد السيد الوزير على ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء على القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق.

واستمع سيادته الى شرح موجز من القادة والضباط المتواجدين في هذه العملية وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها.