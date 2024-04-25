2024-04-25 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، عن اعتقال 35 شخصا في حصيلة أولية للعملية الامنية التي بدأت في منطقة البتاويين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، "ان عملية الاعتقال تمت لعدم امتلاكهم أي مستمسكات ثبوتية والاشتباه بهم بتعاطي المخدرات والسرقة".

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم اطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس". وأضاف البيان، ان "العملية شارك فيها المئات من ضباطها ومنتسبيها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات".