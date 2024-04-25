2024-04-25 10:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اطلاق عملية أمنية هي “الأكبر منذ سنوات” في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان، إنها وبإشراف وزيرها “أطلقت فجر اليوم، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد. وبينت، أن “المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء […]

ظهرت المقالة الداخلية تداهم البتاوين وسط بغداد بـ”أكبر عملية منذ سنوات” أولاً على Eishan.