بسبب نقص الأموال.. الاتحاد العراقي يوقف تدريبات منتخب الناشئين لكرة القدم

2024-04-25 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إيقاف تدريبات منتخب الناشئين بسبب عدم توفر الأموال لاستمرار المعسكرات التدريبية.

وقال مدرب منتخب ناشئة العراق أحمد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات المنتخب العراقي للناشىين ستتوقف اعتباراً من يوم 29 من شهر نيسان/ أبريل الجاري"، دون أن يفصح عن ذكر الأسباب الحقيقية للتوقف.

وأضاف أن "تدريبات المنتخب كانت مستمرة ولم تتوقف طيلة الفترة السابقة من أجل الحفاظ على وضع تدريبي عالٍ ومستوى مستقر للاعبين، وليكون الانسجام بشكل أكثر فيما بينهم".

وعلمت وكالة شفق نيوز من مصادر داخل اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد قرر إيقاف تدريبات منتخب الناشئين اعتباراً من يوم 29 من الشهر الجاري بسبب عدم توفر الأموال.

يذكر أن منتخب ناشئة العراق أخفق ببلوغ المباراة النهائية بعد خسارته أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم دون 17 عاماً في البطولة التي استضافتها عُمان مؤخراً.