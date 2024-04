2024-04-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية زراعة ذي قار، إطلاق المرحلة الثانية من حملة مكافحة حشرة الحميرة في بساتين نخيل الشطرة.وقالت المديرية في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “كوادر وقاية المزروعات اطلقت المرحلة الثانية من المكافحة للحشرة التي تسبب اضرارا اقتصادية بثمار النخيل”.واضافت، ان “هذه العملة تاتي ضمن برنامج المكافحة...

The post زراعة ذي قار تحشد كوادرها لمواجهة حشرة “الحميرة” في بساتين الشطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.