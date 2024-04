بعد الاختفاء الغامض.. تحرير ضابط متقاعد من “الاختطاف” شرقي ذي قار

2024-04-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن العثور على الضابط المتقاعد الذي اختفى بظروف غامضة ليل أمس الأربعاء.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، إن “القوات الامنية استنفرت جميع جهدها الامني ووصلت الى ابعد نقطة ما بين الجبايش والمديّنة”. وأضاف “التواجد الكثيف للقوات دفع المختطفين إلى اطلاق...

