ذي قار تتفق مع هيئة الطاقة الذرية على إنشاء محجر للمواد المشعة

2024-04-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار وكالة ماجد حميد العتابي، الاتفاق مع هيئة الطاقة الذرية العراقية على إنشاء محجر للمواد المشعة والملوثة جنوبي مدينة الناصرية.وقال العتابي في تصريح تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “المحجر الذي سيتم إنشاؤه سيبعد مسافة 50 كيلو متراً في منطقة الحزب قرب الخط الدولي السريع”.وأضاف، أن...

