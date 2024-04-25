هل ستنعكس الاتفاقات الموقعة مع الخزانة الامريكية ايجابا على أسعار الصرف؟

2024-04-25 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بين الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الخميس، إمكانية حصول العراقية على ضوء أخضر للتعاقد مع شركات إيرانية غير معاقبة أمريكيا، فيما توقع تأثير اتفاق البنك المركزي مع الخزانة الامريكية على أسعار الصرف. وقال المشهداني، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى أمريكا، إيجابية جداً، ولكن الى الان لم تظهر نتائج ما تم الاتفاق عليه في واشنطن. وأضاف: من المؤمل ان يصرح البنك المركزي العراقي عن الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في واشنطن والتي من الممكن ان تنعكس ايجابا على سعر الصرف، لافتاً الى ان المشكلة الحقيقية لاسعار الصرف الى الان لم يتم حلها والتي تتمثل بالتعامل بالتجارة مع الدول المحظورة. وأوضح الخبير الاقتصادي، ان الجانب الاقتصادي كان المحور الاساس لزيارة السوداني الى واشنطن، وظهر واضحا من خلال اللقاءات والنقاشات التي اجراها البنك المركزي العراقي، مع الخزانة الامريكية بخصوص العقوبات المترتبة على المصارف العراقية او حتى قضية التحويلات المالية الى إيران، بالاضافة الى الاستثمارات المطلوبة والتي من الممكن ان توقع بمجال الطاقة. واكد، ان العراق حصل على الضوء الأخر بالتعاقد مع الشركات الإيرانية غير المعاقبة وهو ما سمح لوزارة الكهرباء بتوقيع عقد لاسترداد الغاز الايراني لمدة خمس سنوات، بالوقت الذي تتوجه الحكومة لانهاء هذا الملف بعد 3 سنوات حسب ماتم الاعلان عنه.